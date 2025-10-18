Les 500 ans des Foires d’Orval Saint-Amand-Montrond

Les 500 ans des Foires d'Orval Saint-Amand-Montrond samedi 18 octobre 2025.

Les 500 ans des Foires d’Orval

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-26

2025-10-18

Un événement emblématique de Saint-Amand-Montrond.

Chaque année, au cœur de l’automne, Saint-Amand-Montrond s’anime aux couleurs des Foires d’Orval, un rendez-vous incontournable dont les origines remontent en 1431.

Pendant neuf jours, le centre-ville vibre au rythme des festivités, accueillant la grande famille des forains ainsi que des milliers de visiteurs venus savourer l’ambiance unique de cet événement traditionnel.

Cliquez que le site web pour le programme complet .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire

English :

An emblematic event for Saint-Amand-Montrond.

German :

Ein emblematisches Ereignis in Saint-Amand-Montrond.

Italiano :

Un evento emblematico per Saint-Amand-Montrond.

Espanol :

Un acontecimiento emblemático para Saint-Amand-Montrond.

