Les 5h de Magny-Cours Karting Magny-Cours

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !
Programme
de 09h00 à 17h00
9h: Accueil Café Contrôle administratif Pesée
9h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing
10h: Essais qualificatifs Entrainement aux relais (40 min)
10h45: Mise en grille des karts
11h: DÉPART 5 HEURES DE MAGNY
16h: ARRIVÉE 5 HEURES DE MAGNY
Proclamation des résultats
Podium
Verre de l’amitié
Tarif
520 € TTC par équipe .
Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com
