Les 6 ans des Zythonautes Brasserie les Zythonautes Valence

Les 6 ans des Zythonautes

Brasserie les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence Drôme

Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04 01:00:00

2025-10-04

Rejoignez-nous pour fêter les 6 ans des Zythonautes !
-Concert avec DJ Valentin Walker et le Bonk
-Dégustation de bières
-Restauration par L’Accueillette

22h Clôture avec DJ Valentin Walker
Brasserie les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 68 37 61  contact@leszythonautes.fr

English :

Join us to celebrate 6 years of Zythonautes!
-Concert with DJ Valentin Walker and the Bonk
-Beer tasting
-Catering by L?Accueillette

10pm: Closing with DJ Valentin Walker

German :

Feiern Sie mit uns den 6. Geburtstag von Les Zythonautes!
-Konzert mit DJ Valentin Walker und dem Bonk
-Verkostung von Bieren
-Verpflegung durch L?Accueillette

22 Uhr: Abschluss mit DJ Valentin Walker

Italiano :

Unitevi a noi per festeggiare i 6 anni di Zythonautes!
-Concerto con il DJ Valentin Walker e il Bonk
-Degustazione di birra
-Catering a cura di L’Accueillette

ore 22.00: chiusura con DJ Valentin Walker

Espanol :

¡Únete a nosotros para celebrar los 6 años de Zythonautes!
-Concierto con DJ Valentin Walker and the Bonk
-Degustación de cerveza
-Catering a cargo de L’Accueillette

22.00 h: Cierre con DJ Valentin Walker

