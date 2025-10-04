Les 6 ans des Zythonautes Brasserie les Zythonautes Valence

Les 6 ans des Zythonautes Brasserie les Zythonautes Valence samedi 4 octobre 2025.

Les 6 ans des Zythonautes

Brasserie les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence Drôme

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 01:00:00

2025-10-04

Rejoignez-nous pour fêter les 6 ans des Zythonautes !

-Concert avec DJ Valentin Walker et le Bonk

-Dégustation de bières

-Restauration par L’Accueillette



22h Clôture avec DJ Valentin Walker

Brasserie les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 68 37 61 contact@leszythonautes.fr

English :

Join us to celebrate 6 years of Zythonautes!

-Concert with DJ Valentin Walker and the Bonk

-Beer tasting

-Catering by L?Accueillette



10pm: Closing with DJ Valentin Walker

German :

Feiern Sie mit uns den 6. Geburtstag von Les Zythonautes!

-Konzert mit DJ Valentin Walker und dem Bonk

-Verkostung von Bieren

-Verpflegung durch L?Accueillette



22 Uhr: Abschluss mit DJ Valentin Walker

Italiano :

Unitevi a noi per festeggiare i 6 anni di Zythonautes!

-Concerto con il DJ Valentin Walker e il Bonk

-Degustazione di birra

-Catering a cura di L’Accueillette



ore 22.00: chiusura con DJ Valentin Walker

Espanol :

¡Únete a nosotros para celebrar los 6 años de Zythonautes!

-Concierto con DJ Valentin Walker and the Bonk

-Degustación de cerveza

-Catering a cargo de L’Accueillette



22.00 h: Cierre con DJ Valentin Walker

