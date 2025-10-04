Les 6 ans des Zythonautes Brasserie les Zythonautes Valence
Les 6 ans des Zythonautes Brasserie les Zythonautes Valence samedi 4 octobre 2025.
Les 6 ans des Zythonautes
Brasserie les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence Drôme
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04 01:00:00
2025-10-04
Rejoignez-nous pour fêter les 6 ans des Zythonautes !
-Concert avec DJ Valentin Walker et le Bonk
-Dégustation de bières
-Restauration par L’Accueillette
22h Clôture avec DJ Valentin Walker
Brasserie les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 68 37 61 contact@leszythonautes.fr
English :
Join us to celebrate 6 years of Zythonautes!
-Concert with DJ Valentin Walker and the Bonk
-Beer tasting
-Catering by L?Accueillette
10pm: Closing with DJ Valentin Walker
German :
Feiern Sie mit uns den 6. Geburtstag von Les Zythonautes!
-Konzert mit DJ Valentin Walker und dem Bonk
-Verkostung von Bieren
-Verpflegung durch L?Accueillette
22 Uhr: Abschluss mit DJ Valentin Walker
Italiano :
Unitevi a noi per festeggiare i 6 anni di Zythonautes!
-Concerto con il DJ Valentin Walker e il Bonk
-Degustazione di birra
-Catering a cura di L’Accueillette
ore 22.00: chiusura con DJ Valentin Walker
Espanol :
¡Únete a nosotros para celebrar los 6 años de Zythonautes!
-Concierto con DJ Valentin Walker and the Bonk
-Degustación de cerveza
-Catering a cargo de L’Accueillette
22.00 h: Cierre con DJ Valentin Walker
