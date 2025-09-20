LES 6 ANS DU MELICE SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE Montpellier

LES 6 ANS DU MELICE SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Le Melice souffle une bougie de plus… et on compte bien fêter ça avec vous !

Pour notre anniversaire, on a prévu une soirée qui mélange surprises, convivialité et bonne cuisine

Rendez-vous le samedi 20 septembre dès 19h00 avec au programme

Une Grande tombola* avec plein de cadeaux à gagner tel que

Un week-end pour 2

Un brunch pour 2

Un repas pour 2

Et plein d’autres surprises !

*la vente des tickets à 2€ est disponible sur notre site internet ! ou directement dans le restaurant

Mais aussi…

Spectacle d’hypnose par Hicham Benjoudar

Chasse aux trésors pour les plus joueurs

Menu spécial remerciement entrée + plat +dessert à 30€ imaginé par notre chef Benoit

C’est l’occasion parfaite de (re)découvrir Le Melice dans une ambiance festive, de partager de bons moments et de souffler la 6ème bougie avec nous

Rendez-vous au 216 rue Elie Wiesel à Montpellier le samedi 20 septembre dès 19h00 pour une soirée exceptionnelle, on vous attend nombreux pour célébrer ensemble ! .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 86 51 info@melice.fr

English :

Le Melice is blowing out another candle? and we’re looking forward to celebrating with you!

For our anniversary, we’ve planned an evening of surprises, conviviality and good food

German :

Das Melice bläst eine weitere Kerze aus? und wir haben vor, das mit Ihnen zu feiern!

Für unseren Geburtstag haben wir einen Abend geplant, der Überraschungen, Geselligkeit und gutes Essen miteinander verbindet

Italiano :

Le Melice spegne un’altra candelina e noi non vediamo l’ora di festeggiare con voi!

Per il nostro compleanno, abbiamo organizzato una serata di sorprese, convivialità e buon cibo

Espanol :

Le Melice sopla una vela más… ¡y estamos deseando celebrarlo contigo!

Para nuestro cumpleaños, hemos preparado una velada llena de sorpresas, convivencia y buena comida

