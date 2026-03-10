Les 6 couleurs du thé Jardin des Plantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Lors de leur Tour du Monde du Thé qui aura lieu le 22 mars prochain à la serre aux Palmiers du Jardin des Plantes, le Club des Buveurs de Thé vous amènera au JAPON. Il vous fera déguster et découvrir les « 6 couleurs du thé » japonais tout au long de cette journée…Informations pratiques :22 mars 2026 de 10h30 à 17h30GratuitSerre de l’île aux palmiers, Jardin des Plantes Par l’Association des Buveurs de Thé

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes



Afficher la carte du lieu Jardin des Plantes et trouvez le meilleur itinéraire

