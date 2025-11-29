Les 6 couleurs du thé

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

À travers la dégustation de six thés natures différents, cet atelier met l’accent sur la découverte de toute la palette de couleurs du thé, leur origine et leur confection.

Bien qu’il provienne d’une seule et même plante, le thé révèle une palette aromatique étonnamment vaste, façonnée par ses terroirs, ses différents cultivars (à l’image des cépages pour le vin) ainsi que par les méthodes de récolte et de transformation.

À l’instar du vin, il développe naturellement des arômes riches et complexes, pouvant évoquer des notes marines, boisées, florales, lactées ou encore épicées.

Dans cet atelier, vous découvrirez comment les différentes étapes de transformation du thé influent sur ses saveurs et ses couleurs.

La dégustation s’accompagne de mignardises choisies pour s’accorder aux thés.

Lieu défini lors de l’inscription. Limité à 6 personnes maximum.

Organisé par Ophélie Grebic. .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

English :

Through the tasting of six different teas, this workshop focuses on discovering the full range of tea colors, their origins and how they are made.

German :

Durch die Verkostung von sechs verschiedenen naturbelassenen Tees legt dieser Workshop den Schwerpunkt auf die Entdeckung der gesamten Farbpalette des Tees, ihre Herkunft und ihre Herstellung.

Italiano :

Attraverso la degustazione di sei tè diversi, questo laboratorio si concentra sulla scoperta dell’intera gamma di colori del tè, delle loro origini e delle modalità di produzione.

Espanol :

A través de la degustación de seis tés diferentes, este taller se centra en descubrir toda la gama de colores del té, sus orígenes y cómo se elaboran.

