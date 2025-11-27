LES 6 ELEMENTS – PELOUSSE PARADISE Ales
LES 6 ELEMENTS Début : 2026-02-01 à 15:00. Tarif : – euros.
« AU COMMENCEMENT, IL N’Y AVAIT RIEN… PUIS LA TERRE A TREMBLÉ. L’AIR A SOUFFLÉ. LE FEU A RUGI. L’EAU A DANSÉ. » DES CORPS EN FUSION. DES MONDES QUI S’AFFRONTENT. UN SPECTACLE OÙ CHAQUE MOUVEMENT CRÉE UN UNIVERS. PUISSANT. POÉTIQUE. ÉLECTRIQUE. “LES SIX ÉLÉMENTS” — LÀ OÙ LA DANSE DEVIENT CRÉATION.
PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30