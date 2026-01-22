Les 6 heures d’Abbeville

Rue du Scardon Abbeville Somme

Tarif : 15 – 15 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Course individuel, en duo ou en trio au parc de la Bouvaque. Boucle de 1.561km

Départ rue du Scardon

Remise des dossards le jour de la course dès 8h.

Inscription jusqu’au 26 mars à 23h30 sur course80.fr https://www.klikego.com/inscription/6-heures-dabbeville-2026/running-course-a-pied/1703912235245-3

Attention course limitée à 200 coureurs.

Course individuel, en duo ou en trio au parc de la Bouvaque. Boucle de 1.561km

Départ rue du Scardon

Remise des dossards le jour de la course dès 8h.

Inscription jusqu’au 26 mars à 23h30 sur course80.fr https://www.klikego.com/inscription/6-heures-dabbeville-2026/running-course-a-pied/1703912235245-3

Attention course limitée à 200 coureurs. .

Rue du Scardon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Individual, duo or trio race at Parc de la Bouvaque. 1.561km loop

Start rue du Scardon

Race numbers available from 8am on race day.

Registration until March 26 at 11:30pm on course80.fr: https://www.klikego.com/inscription/6-heures-dabbeville-2026/running-course-a-pied/1703912235245-3

Race limited to 200 runners.

L’événement Les 6 heures d’Abbeville Abbeville a été mis à jour le 2026-01-22 par OT DE LA BAIE DE SOMME