Les 6 heures de l’Erdre – SUP Paddle Nantes Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 11:00 –

Gratuit : non 30 € par personne sur inscription / 80 € équipe 30 € par personne/ 60 € par duo / 80 € par équipesur inscription pour les compétiteurs et compétitrices (jusqu’au 25 mars 2026) : timepulse.fr En famille, Tout public

10e édition de la compétition des 6 heures de l’Erdre de stand-up paddle à la Joneliere le samedi 28 mars 2026 : venez ramer avec ou sans paddle, en équipe, ouvert à tous, au CVAN Nantes. Vous pouvez vous inscrire en duo, solo ou équipe femmes-hommes ou mixte. Venez encourager les compétiteurs avec la fanfare (15h/17h) ou le retour sous les douces notes du piano de Aubry Tandé (17h30). Buvette (crêpes, gaufres, gâteaux et boissons). Tous les bénéfices vont à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest Nantes-Angers dans le cadre de Ruban Rose pour la lutte contre le cancer du sein.

Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 93 34 32 https://www.cvannantes.org/



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