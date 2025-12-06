Les 6 heures de Natation La Ferté-Saint-Aubin

Les 6 heures de Natation

10 Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Les 6 Heures de Natation³ reviennent le 6 décembre 2025, de 10h à 16h, au complexe aquatique Le CUBE !

En solo ou en relais, venez tester votre endurance et tenter de parcourir la plus longue distance possible (minimum 100 m).

Prêts pour un défi sportif et solidaire ?

Samedi 6 décembre

De 10h à 16h

Le Cube • La Ferté Saint Aubin

Un événement organisé en soutien au Téléthon, avec le concours de Tel est ton combat

Participation 6€

intégralement reversés à l’AFM–Téléthon.

Bonus de 14h à 16h, profitez d’une initiation à l’apnée sportive !

Envie d’aider ?

Les organisateurs recherchent des volontaires pour le comptage des longueurs. Faites-vous connaître !

Préinscriptions jusqu’au vendredi 5 décembre 14h

lecube@ccportesdesologne.fr

02 38 25 15 05 6 .

10 Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 25 15 05 lecube@ccportesdesologne.fr

English :

The 6 Heures de Natation³ are back on December 6, 2025, from 10am to 4pm, at Le CUBE aquatic complex!

Solo or in relays, come and test your endurance and try to cover the longest distance possible (minimum 100 m).

German :

Die 6 Stunden Schwimmen³ kehren am 6. Dezember 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr in den Wasserkomplex Le CUBE zurück!

Testen Sie Ihre Ausdauer als Solist oder in einer Staffel und versuchen Sie, die längste Strecke (mindestens 100 m) zurückzulegen.

Italiano :

Le 6 Heures de Natation³ tornano il 6 dicembre 2025, dalle 10 alle 16, presso il complesso acquatico Le CUBE!

Da soli o in staffetta, venite a testare la vostra resistenza e cercate di percorrere la distanza più lunga possibile (minimo 100 m).

Espanol :

Las 6 Horas de Natación³, ¡vuelven el 6 de diciembre de 2025, de 10:00 a 16:00, en el complejo acuático Le CUBE!

En solitario o por relevos³, ven a poner a prueba tu resistencia e intenta recorrer la mayor distancia posible (mínimo 100 m).

