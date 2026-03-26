Les 6 heures et 3 heures de Dury

Dury Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

En individuel , pour se lancer un défi ou préparer un ultra trail ou encore un 100 km . Mais aussi, courir entre amis pour passer un bon moment de sport.

Dimanche 19 avril 2026, les 6h et 3h de Dury organisés par l’association CAP 21 et la commune de Dury, sont faits pour ça !

Epreuve de course à pied de durée à allure libre en individuel ou en équipe de 3.

Le but de l’épreuve est de faire la plus grande distance dans un temps donné. Mais elle s’effectue à allure libre. C’est à dire qu’il est possible de courir, marcher ou alterner les deux en fonction de sa forme.

Horaires

– 8h30 Ouverture du secrétariat pour le retrait des dossards

– 9h30 Fin des inscriptions sur place

– 10h Départ simultané du 3h et 6h

– 13h30 Récompenses des coureurs 3h

– 16h30 Récompenses des coureurs 6h

Possibilité de n’effectuer qu’1 h ou 2h mais départ ensemble à 10h.

Il est prévu des équipes de 3 mais vous pouvez être 2 et dans ce cas vous ferez plus (ou pas) de kilomètres chacun.

Parcours (Idem 2025):

Extra plat, il se compose d’un aller retour et d’une petite boucle. Le revêtement est 100 % macadam avec des passages ombragés Rue du Monchel . Il mesure environ 1500 mètres (sera mesurée officiellement). Vous passez à chaque tour juste à côté du parking voiture et donc l’occasion d’avoir tout à porté de main (même si nous prévoyons une zone ravitaillement buvette à proximité de la zone de passage de relais).

Pour les renseignements https://cap21athle.fr

Pour vous inscrire https://les-6h-3h-de-jussy.adeorun.com

Tarifs

– 6 h en individuel 15 €

– 3 h en individuel 10 €

– 6 h en équipe de 3 30 €

– 3 h en équipe de 3 24 €

+ frais de service

En individuel , pour se lancer un défi ou préparer un ultra trail ou encore un 100 km . Mais aussi, courir entre amis pour passer un bon moment de sport.

Dimanche 19 avril 2026, les 6h et 3h de Dury organisés par l’association CAP 21 et la commune de Dury, sont faits pour ça !

Epreuve de course à pied de durée à allure libre en individuel ou en équipe de 3.

Le but de l’épreuve est de faire la plus grande distance dans un temps donné. Mais elle s’effectue à allure libre. C’est à dire qu’il est possible de courir, marcher ou alterner les deux en fonction de sa forme.

Horaires

– 8h30 Ouverture du secrétariat pour le retrait des dossards

– 9h30 Fin des inscriptions sur place

– 10h Départ simultané du 3h et 6h

– 13h30 Récompenses des coureurs 3h

– 16h30 Récompenses des coureurs 6h

Possibilité de n’effectuer qu’1 h ou 2h mais départ ensemble à 10h.

Il est prévu des équipes de 3 mais vous pouvez être 2 et dans ce cas vous ferez plus (ou pas) de kilomètres chacun.

Parcours (Idem 2025):

Extra plat, il se compose d’un aller retour et d’une petite boucle. Le revêtement est 100 % macadam avec des passages ombragés Rue du Monchel . Il mesure environ 1500 mètres (sera mesurée officiellement). Vous passez à chaque tour juste à côté du parking voiture et donc l’occasion d’avoir tout à porté de main (même si nous prévoyons une zone ravitaillement buvette à proximité de la zone de passage de relais).

Pour les renseignements https://cap21athle.fr

Pour vous inscrire https://les-6h-3h-de-jussy.adeorun.com

Tarifs

– 6 h en individuel 15 €

– 3 h en individuel 10 €

– 6 h en équipe de 3 30 €

– 3 h en équipe de 3 24 €

+ frais de service .

Dury 02480 Aisne Hauts-de-France cap21athle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As an individual, to set yourself a challenge or prepare for an ultra trail or 100 km. But you can also run with friends to enjoy a good sporty time.

On Sunday April 19, 2026, the 6h and 3h de Dury, organized by the CAP 21 association and the commune of Dury, are just what you need!

Individual or team of 3 free-paced long-distance running event.

The aim of the event is to cover the greatest distance in a given time. But the pace is free. In other words, you can run, walk or alternate between the two, depending on your level of fitness.

Timetable

– 8:30 am: Secretariat opens to collect race numbers

– 9:30am: Registration closes on site

– 10am: Simultaneous start of 3h and 6h races

– 1:30 p.m.: Awards for 3h runners

– 4:30 pm: Runners’ awards 6h

It is possible to run only 1 or 2 hours, but start together at 10am.

There will be teams of 3, but you can be 2, in which case you will each cover more (or no) kilometers.

Course (Same as 2025):

Extra flat, consisting of an out-and-back and a small loop. The surface is 100% tarmac, with shaded sections on the Rue du Monchel . It measures around 1500 metres (will be officially measured). On each lap, you’ll pass right next to the parking lot, so you’ll have everything you need close at hand (although we’re planning a refreshment area close to the relay zone).

For information: https://cap21athle.fr

To register: https://les-6h-3h-de-jussy.adeorun.com

Prices

– 6 h individual: 15 ?

– 3 h individual: 10 ?

– 6 h in teams of 3: 30 ?

– 3 h in teams of 3: 24 ?

+ service charge

L’événement Les 6 heures et 3 heures de Dury Dury a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois