Les 6 heures magiques Rion-des-Landes

Les 6 heures magiques

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

L’avant veille de noël, offrez-vous une parenthèse enchantée en famille !

Six heures de pures détente où jeux, rires et gourmandises se mélangent dans une ambiance chaleureuse !

L’avant veille de noël, offrez-vous une parenthèse enchantée en famille !

Six heures de pures détente où jeux, rires et gourmandises se mélangent dans une ambiance chaleureuse !

Au programme

– DES JEUX POUR TOUS une sélection variée pour tous les âges stratégie, ambiance, coopération… Que vous soyez fins tacticiens ou amateurs de fous rires, chacun trouvera son bonheur !

– GOÛTER RECONFORTANT OFFERT Chocolat chaud fumant et délicieux gâteaux maison pour recharger les batteries entre deux parties.

– L’ESPRIT DE NOËL Six heures pour se retrouver et créer des souvenirs précieux avant l’effervescence des fêtes. .

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English :

The day before Christmas Eve, treat yourself and your family to an enchanted interlude!

Six hours of pure relaxation, where games, laughter and treats come together in a warm atmosphere!

German : Les 6 heures magiques

Gönnen Sie sich am Vorabend des Weihnachtsfestes eine zauberhafte Auszeit mit der ganzen Familie!

Sechs Stunden Entspannung pur, in denen Spiele, Lachen und Leckereien in einer herzlichen Atmosphäre miteinander verschmelzen!

Italiano :

Il giorno prima di Natale, regalate a voi stessi e alla vostra famiglia una pausa incantata!

Sei ore di puro relax, in cui giochi, risate e dolcetti si fondono in una calda atmosfera!

Espanol : Les 6 heures magiques

El día antes de Navidad, regálese a usted y a su familia una escapada encantada

Seis horas de pura relajación, donde los juegos, las risas y las golosinas se dan cita en un ambiente cálido

L’événement Les 6 heures magiques Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Tartas