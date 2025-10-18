Les 6 trouilles d’Halloween à ENIGMAPARC Janzé
Les 6 trouilles d’Halloween à ENIGMAPARC Janzé samedi 18 octobre 2025.
Les 6 trouilles d’Halloween à ENIGMAPARC
10 Rue du Tellier Janzé Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-01 18:30:00
Halloween Ensorcelé à Enigmaparc Défis pour Tous !
Préparez vos déguisements ! Pendant les Vacances de la Toussaint, votre parc de loisirs couvert près de Rennes vous propose 3 quêtes d’Halloween ludiques (sans frayeur !),
L’A.Nocturne (Adultes/15+) 2 soirées (31 oct. & 1er nov.) 2h30 de défis, apéritif et Monster Burger inclus. Cadeaux à gagner !
Grand Parcours (9-99 ans) 6 Défis spéciaux d’Halloween ! Gagnez le nouveau livre dédicacé de Vick et Vicky (Bruno Bertin).
Jeu de Piste (4-8 ans) Quête du Venin de 6 Trouilles ! Aidez Vick et Vicky à délivrer Marc en Brocéliande et fabriquez une potion magique. Un livre à gagner !
Venez relever les défis dans nos décors de cinéma !
Réservez vite votre aventure d’Halloween à Janzé ! .
10 Rue du Tellier Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 07 65
