Les 60 ans de Disparition de Ben Barka Espace Noriac Salle haute Limoges

Espace Noriac Salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges

2025-10-09

2025-10-09

2025-10-09

Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka, responsable de l’opposition marocaine et leader du tiers monde, était enlevé à Paris et disparaissait . Les circonstances de sa mort ne sont toujours pas élucidées. Soixante après, tout le monde se souvient de l’affaire Ben Barka

Pour la vérité et la justice, contre le silence des autorités marocaines et françaises, le MRAP 87 vous convie à une conférence de Bachir Ben Barka, fils du militant assassiné avec, en illustration, la projection du film de Simone Bitton Ben Barka l’équation marocaine .

Sous réservation par email/ téléphone .

mrap87@wanadoo.fr

