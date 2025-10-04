Les 60 ans de La Petite Bibliothèque Ronde La Petite Bibliothèque Ronde Clamart

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

L’Établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris et l’association La Petite Bibliothèque Ronde s’associent pour célébrer les 60 ans de la bibliothèque des enfants de Clamart avec une programmation festive !

Petits et grands sont invités à se retrouver à la Cité de la Plaine pour partager un moment convivial autour de la littérature jeunesse. Rencontres artistiques et propositions ludiques seront au rendez-vous.

Programme détaillé :

15h – Concert dessiné : une performance chorale mêlant musique et illustration avec le concours de l’autrice-illustratrice Anaïs Vaugelade (Une soupe au caillou, Grande Flore…) et de trois musiciennes de l’Orchestre Les Siècles. – Tous publics.

16h-17h30 – On se met au vert ? : Un temps de création collectif en continu, avec la designer Flora Koel, pour adapter les rondeurs de la bibliothèque au cadre naturel du mail de la Plaine. – Tous publics.

À partir de 16h – La littérature de jeu(x)nesse : l’école des loisirs propose un espace dédié aux jeux de société qui revisite l’univers des albums phares de la maison d’édition. – Tous publics.

17h30 – le plus beau gâteau du monde : Pas d’anniversaire sans gâteau, concluons cette journée et soufflons ensemble les 60 bougies ! – Tous publics.

Emplacement exact : sur l’esplanade à hauteur du 20 rue de Champagne / T6 : Mail de la Plaine (92140, Clamart).

La Petite Bibliothèque Ronde 3 Rue de Bretagne, 92140 Clamart, France Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France +33141360430 https://www.lapetitebibliothequeronde.com La Petite Bibliothèque Ronde est une bibliothèque associative située à Clamart, dédiée aux enfants de la naissance à 12 ans. Héritière et continuatrice du travail engagé en 1965 par l’association “La Joie par les livres”, elle met en place des projets autour du livre et de la lecture pour le jeune public depuis 2007.

L’association conçoit une programmation annuelle entièrement gratuite et accessible à tous et toutes autour d’événements, de rencontres avec des artistes ou encore d’ateliers en collaboration avec différents partenaires et équipements culturels d’Île-de-France. Grâce à sa collection et à ces partenariats, La Petite Bibliothèque Ronde fait du livre une porte d’entrée vers une diversité d’expressions artistiques. T6 (arrêt Mail de la Plaine) et places de stationnement gratuites dans les rues avoisinantes

© La Petite Bibliothèque Ronde