Les 60 ans de l’AIEC Cambo-les-Bains
dimanche 11 octobre 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Les 60 ans de l’AIEC
6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 13:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Dimanche 11 octobre 2026, l’AIEC fête ses 60 ans!
Dès 13h, sur place : Ambiance musicale, Exposition photo » nos 60 ans » et jeu.
Talo et Buvette sur place.
A 17h : SPECTACLE Le petit théâtre de pain jouera son spectacle » Le Grand Bancal ». Cabaret tout public et tout terrain, un grand bol d’air pour méninges. Il nous trimballe en chansons et mouvements, d’une histoire à une autre. L’émotion butine du sensible au rire et nos parts d’ombre se jouent de notre goût pour la lumière. Du son, des mots, des trognes, des bribes, les unes chassant les autres modelant ainsi une balade poétique au pays de “ce qui nous lie”. .
6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48 animationaiec@gmail.com
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English : Les 60 ans de l’AIEC
L’événement Les 60 ans de l’AIEC Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cambo les Bains
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