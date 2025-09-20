Les 60 ans de l’Atelier de Recherche et de Création (ARC) Le Mobilier national Paris

Les 60 ans de l’Atelier de Recherche et de Création (ARC) Le Mobilier national Paris samedi 20 septembre 2025.

Les 60 ans de l’Atelier de Recherche et de Création (ARC) 20 et 21 septembre Le Mobilier national Paris

Entrée libre et gratuite, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T19:+

Fondé en 1964, l’Atelier de Recherche et de Création (ARC) du Mobilier national fête cette année ses 60 ans. Véritable laboratoire d’innovation, il réunit une dizaine de techniciens qui collaborent avec des designers et créateurs pour concevoir des pièces uniques ou en petites séries, intégrées ensuite aux collections nationales.

Depuis six décennies, l’ARC a marqué l’histoire du design et de l’ameublement contemporain, en réalisant des aménagements pour les grandes institutions publiques, en participant aux expositions internationales les plus prestigieuses (Triennale de Milan, Expo universelle de Montréal, Osaka) et en collaborant avec des musées de référence tels que le Louvre ou le musée Magnin de Dijon.

Toujours fidèle à son esprit d’expérimentation, l’ARC explore de nouveaux matériaux et procédés, anticipe les usages innovants et développe aussi des projets de design social. Certaines créations ont même été diffusées grâce à des partenariats avec des éditeurs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plusieurs espaces du Mobilier national mettront en lumière cet anniversaire :

Réserve Perret : présentation d’œuvres emblématiques de l’ARC sur des podiums ;

Service ameublement : mise en scène intégrant plusieurs créations de l’atelier ;

Réserve du sous-sol : démonstration par les artisans des machines de pointe (centres d’usinage 5 axes, découpe jet d’eau, presse-plieuse), illustrant le tournant technologique pris par l’ARC pour relever les défis des designers d’aujourd’hui.

Le Mobilier national 1 rue Berbier-du-Mets 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr [{« link »: « https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/index.php/fr/nous-connaitre/creation-de-larc/atelier-de-recherche-et-de-creation-arc »}] Édifice construit de 1935 à 1937 à l’emplacement des jardins potagers de la manufacture des Gobelins par les frères Auguste et Gustave Perret. Destiné à servir de Garde-Meuble pour le Mobilier national, le bâtiment exprime les idées d’Auguste Perret sur le « modernisme classique ». La disposition symétrique des corps de bâtiment autour d’une cour carrée précédée d’une colonnade illustre le parti classique ; le modernisme se retrouve dans le fonctionnalisme rationnel des espaces de restauration et d’entreposage, dotés d’un éclairage zénithal, et dans l’usage du béton armé, dont le sablage sur les façades extérieures laisse apparaître des éclats de grès rose. Propriété de l’État, le site est classé au titre des monuments historiques.

Fondé en 1964, l’[Atelier de Recherche et de Création (ARC)](https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/index.php/fr/nous-connaitre/creation-de-larc/atelier-de-recherche-et-de-creation-arc) du fête…

© Mobilier national