Les 60 ans du film Les grandes gueules Cinéma du Casino JOA Gérardmer

Les 60 ans du film Les grandes gueules

Cinéma du Casino JOA 3 Avenue de la Ville de Vichy Gérardmer

Tarif : 5.5 EUR

Mardi 2025-07-15 14:00:00

Avant la projection du film, numérisé et restauré, il y aura la diffusion à 14h, d’un documentaire d’archives inédites suivi d’un débat et d’une séance de dédicaces en présence de l’auteur -réalisateur Jean Pascal Voirin et de l’éditeur Olivier Bertot.Tout public

Cinéma du Casino JOA 3 Avenue de la Ville de Vichy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 05 05 contact-gerardmer@joa.fr

English :

Before the screening of the film, which has been digitized and restored, there will be a screening at 2pm of a documentary featuring previously unseen archive footage, followed by a debate and book signing in the presence of author-director Jean Pascal Voirin and publisher Olivier Bertot.

German :

Vor der Vorführung des digitalisierten und restaurierten Films wird um 14 Uhr ein Dokumentarfilm mit unveröffentlichten Archivaufnahmen gezeigt, gefolgt von einer Diskussion und einer Signierstunde in Anwesenheit des Autors und Regisseurs Jean Pascal Voirin und des Verlegers Olivier Bertot.

Italiano :

Prima della proiezione del film, che è stato digitalizzato e restaurato, alle 14 sarà proiettato un documentario con filmati d’archivio inediti, seguito da un dibattito e dalla firma del libro alla presenza dell’autore-regista Jean Pascal Voirin e dell’editore Olivier Bertot.

Espanol :

Antes de la proyección de la película, que ha sido digitalizada y restaurada, se proyectará a las 14.00 horas un documental con imágenes de archivo inéditas, seguido de un debate y una firma de libros en presencia del autor-director Jean Pascal Voirin y del editor Olivier Bertot.

