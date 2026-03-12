Les 6h’ de Cop choux Copé Choux Mouzeil

Les 6h’ de Cop choux

Copé Choux Château de Cop Choux Mouzeil Loire-Atlantique

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Rendez-vous le jeudi 14 mai 2026 au Château de Cop Choux pour la 1ʳᵉ édition des 6h’ de Cop Choux.

En solo, à 2 ou en équipe de 4, venez relever le défi d’une course à tours, partager l’effort et vivre un moment sportif intense dans une ambiance conviviale.

6h pour repousser ses limites,

6h pour s’amuser,

6h pour transformer l’effort en souvenir.

Règlement de la course https://drive.google.com/file/d/1yNnIWidKCtp0uupj-nmuShbRw5i0mJl6/view?usp=sharing

Organisateur Association Coupe Chaux

L’association Coupe chaux n’est pas affiliée à la FFA mais se conforme au règlement

dicté par cette fédération. .

Copé Choux Château de Cop Choux Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 28 05 13 44 contact@chateau-cop-choux.com

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English :

Join us on Thursday May 14, 2026 at the Château de Cop Choux for the 1?? edition of the 6h? de Cop Choux.

L’événement Les 6h’ de Cop choux Mouzeil a été mis à jour le 2026-03-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis