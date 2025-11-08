les 6h de Dole MJC DOLE Dole

les 6h de Dole MJC DOLE Dole samedi 8 novembre 2025.

les 6h de Dole

MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

LES 6h DE DOLE 2025

Faire un film avec son smartphone en équipe en 6H Chrono

Équipe de 2 à 5 participants

Tous publics à partir de 11 ans

Projection des films le 08 novembre

à 17H à la MJC

Entrainement gratuit avec un professionnel de l’image

mercredi 05 novembre de 14H à 16H30

À la MJC de Dole (9 rue sombardier)

inscriptions à la MJC ou via ce lien:

https://forms.gle/H7sPbSsxKHHcfyXLA .

MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

English : les 6h de Dole

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement les 6h de Dole Dole a été mis à jour le 2025-10-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE