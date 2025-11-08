les 6h de Dole MJC DOLE Dole

les 6h de Dole MJC DOLE Dole samedi 8 novembre 2025.

les 6h de Dole

MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

LES 6h DE DOLE 2025
Faire un film avec son smartphone en équipe en 6H Chrono
Équipe de 2 à 5 participants
Tous publics à partir de 11 ans
Projection des films le 08 novembre
à 17H à la MJC
Entrainement gratuit avec un professionnel de l’image
mercredi 05 novembre de 14H à 16H30
À la MJC de Dole (9 rue sombardier)
inscriptions à la MJC ou via ce lien:
https://forms.gle/H7sPbSsxKHHcfyXLA   .

MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35  communication@mjcdole.com

English : les 6h de Dole

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement les 6h de Dole Dole a été mis à jour le 2025-10-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE