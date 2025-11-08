les 6h de Dole MJC DOLE Dole
MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole Jura
LES 6h DE DOLE 2025
Faire un film avec son smartphone en équipe en 6H Chrono
Équipe de 2 à 5 participants
Tous publics à partir de 11 ans
Projection des films le 08 novembre
à 17H à la MJC
Entrainement gratuit avec un professionnel de l’image
mercredi 05 novembre de 14H à 16H30
À la MJC de Dole (9 rue sombardier)
inscriptions à la MJC ou via ce lien:
https://forms.gle/H7sPbSsxKHHcfyXLA .
