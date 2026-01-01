Les 6h de natation à la piscine Georges Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS

Tous les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le VIH. Entre 13h et 19h, les usagers sont invités à venir nager contre la maladie, en équipe et dans une ambiance festive et conviviale !

Programme :

Nage en relai ou en individuel

Lipsync

Drag Queens

Aquagym

Course de bouées

Spectacle de sirènes et tritons

Présence d’ostéopathes

6h natation Lutte. ; Crédits : Piscine Georges-Vallerey

Nager, Fêter, Lutter. Samedi 10 janvier, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH, le Cercle du Marais organise à la piscine G. Vallerey les 6 heures de natation. Le programme est riche, le voici en détail !

Le samedi 10 janvier 2026

de 13h00 à 19h00

payant

Tarif : 6 €

Tout public.

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS



