Les 6h de natation à la piscine Georges Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS
Les 6h de natation à la piscine Georges Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS samedi 10 janvier 2026.
Tous les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le VIH. Entre 13h et 19h, les usagers sont invités à venir nager contre la maladie, en équipe et dans une ambiance festive et conviviale !
Programme :
- Nage en relai ou en individuel
- Lipsync
- Drag Queens
- Aquagym
- Course de bouées
- Spectacle de sirènes et tritons
- Présence d’ostéopathes
Nager, Fêter, Lutter. Samedi 10 janvier, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH, le Cercle du Marais organise à la piscine G. Vallerey les 6 heures de natation. Le programme est riche, le voici en détail !
Le samedi 10 janvier 2026
de 13h00 à 19h00
payant
Tarif : 6 €
Tout public.
Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS
