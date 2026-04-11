Montpellier

LES 7 ANS DU DRAPEAU ROUGE

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Bonsoir bande de marins d’eaux douces, hissez la voile et venez festoyer pour notre… 7ème anniversaire !

Au programme, une énorme soirée avec

– DJ SET LATIN REMIX avec DJ RIO SUDAKA

– Concert CUMBIA ELECTRO ROCK avec ANIMAL RANDOM

– Guinguette des bières artisanales (annonce brasserie à venir)

Bonsoir bande de marins d’eaux douces, hissez la voile et venez festoyer pour notre… 7ème anniversaire !

Au programme, une énorme soirée avec

– DJ SET LATIN REMIX avec DJ RIO SUDAKA

– Concert CUMBIA ELECTRO ROCK avec ANIMAL RANDOM

– Guinguette des bières artisanales (annonce brasserie à venir)

Pour le moment, je ne vous en dis pas plus mais la brasserie convoquée à l’évènement et les musiciens tachés de vous enjailler sera annoncer petit à petit… .

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Good evening freshwater sailors, hoist the sail and come celebrate our… 7th anniversary!

On the program, a huge party with

– DJ SET: LATIN REMIX with DJ RIO SUDAKA

– Concert: CUMBIA ELECTRO ROCK with ANIMAL RANDOM

– Guinguette of craft beers (brewery announcement to follow)

L’événement LES 7 ANS DU DRAPEAU ROUGE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER