LES 7 ANS DU DRAPEAU ROUGE Montpellier
LES 7 ANS DU DRAPEAU ROUGE Montpellier vendredi 24 avril 2026.
Montpellier
LES 7 ANS DU DRAPEAU ROUGE
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Bonsoir bande de marins d’eaux douces, hissez la voile et venez festoyer pour notre… 7ème anniversaire !
Au programme, une énorme soirée avec
– DJ SET LATIN REMIX avec DJ RIO SUDAKA
– Concert CUMBIA ELECTRO ROCK avec ANIMAL RANDOM
– Guinguette des bières artisanales (annonce brasserie à venir)
Bonsoir bande de marins d’eaux douces, hissez la voile et venez festoyer pour notre… 7ème anniversaire !
Au programme, une énorme soirée avec
– DJ SET LATIN REMIX avec DJ RIO SUDAKA
– Concert CUMBIA ELECTRO ROCK avec ANIMAL RANDOM
– Guinguette des bières artisanales (annonce brasserie à venir)
Pour le moment, je ne vous en dis pas plus mais la brasserie convoquée à l’évènement et les musiciens tachés de vous enjailler sera annoncer petit à petit… .
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr
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English :
Good evening freshwater sailors, hoist the sail and come celebrate our… 7th anniversary!
On the program, a huge party with
– DJ SET: LATIN REMIX with DJ RIO SUDAKA
– Concert: CUMBIA ELECTRO ROCK with ANIMAL RANDOM
– Guinguette of craft beers (brewery announcement to follow)
L’événement LES 7 ANS DU DRAPEAU ROUGE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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