Les 7 clés de l’enthousiasme Wittersdorf

Les 7 clés de l’enthousiasme

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-03 20:30:00

Date(s) :

2026-02-03

Dans son livre Les 7 clés de l'enthousiasme, Cécile Cousy nous invite à redécouvrir cette énergie essentielle qui nous met en mouvement.

Dans son livre Les 7 clés de l’enthousiasme, Cécile Cousy nous invite à redécouvrir cette énergie essentielle qui nous met en mouvement.

À partir de situations concrètes et accessibles à tous, elle explore les ressorts de l’enthousiasme comment le cultiver, le préserver, le retrouver lorsque le doute ou la fatigue s’installent. Loin des recettes toutes faites, son approche propose des clés simples et humaines pour mieux comprendre ce qui nous anime profondément.

Lors de cette conférence, Cécile Cousy partagera les grands axes de son ouvrage et ouvrira un temps d’échange autour de cette question centrale comment faire de l’enthousiasme un moteur durable dans nos vies personnelles, professionnelles et collectives ?

La rencontre se prolongera par une séance de dédicace. .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 23 22 88 contact@upt-le-thalb.fr

English :

In her book Les 7 clés de l?enthousiasme, Cécile Cousy invites us to rediscover this essential energy that sets us in motion. Reservations recommended

