Les 7 jours de Simon Labrosse, au théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes

Les 7 jours de Simon Labrosse, au théâtre du Cyclope 13 et 14 décembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 7,50 € à 14,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T20:30:00 – 2025-12-13T21:45:00

Fin : 2025-12-14T16:00:00 – 2025-12-14T17:15:00

Débordant d’enthousiasme et d’imagination, il s’invente un métier chaque jour pour redonner du sens à sa vie et payer son loyer : cascadeur émotif, finisseur de phrase, spectateur personnel, flatteur d’égo, remplisseur de vide…

Il propose de remédier aux maux du monde : la solitude, l’absence d’amour, l’angoisse…

Pour incarner les personnes qu’il rencontre dans sa vie, il s’entoure de deux partenaires : Léo, son ami poète incapable de ressentir une pensée positive suite à « un accident de cortex », et Nathalie, recrutée par petite annonce et obsédée par l’épanouissement de ses organes.

Les 7 jours de Simon Labrosse, c’est une bouffée d’optimisme, un merveilleux hymne à la vie.

La pièce est un écho juste et admirable des travers de la société, nous rappelant en ces temps de crise qu’ il y a des femmes et des hommes qui luttent pour finir leurs phrases, trouver une place dans la société, exister…

C’est un regard tendre, amusé et rempli d’admiration que porte Carole Fréchette sur les combattants du quotidien que nous sommes.

À partir de 12 ans | Durée : 1h15

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]

Simon Labrosse, chômeur, décide de raconter une semaine de sa vie en mettant en situation ses idées uniques pour créer son propre emploi. Comédie Tout public · à partir de 12 ans

© Filtandem