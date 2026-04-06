Les 7 jours de Simon Labrosse Le Diapason – Université de Rennes Rennes
Les 7 jours de Simon Labrosse Le Diapason – Université de Rennes Rennes mercredi 8 avril 2026.
Les 7 jours de Simon Labrosse Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 8 avril, 20h00
Une pièce jouée par les étudiante de l’Atelier Création théâtrale
### **Les 7 jours de Simon Labrosse**
_**D’après le texte de Carole Fréchette, par l’Atelier Création théâtrale**_
_**Mise en scène : Clothilde Caro.**_
Simon Labrosse a décidé de vous partager 7 jours de sa vie ! Accompagné de ses ami-e-s de lycée et de comédien-ne-s trié-e-s sur le volet, il compte bien vous émouvoir, vous divertir, vous faire réfléchir. Et quoi de mieux qu’une scène de théâtre pour vous partager ses plus belles idées ? Rendez-vous au Diapason pour un spectacle unique, à l’image d’un gars plein de bonne volonté qui compte bien s’en sortir.
**►Mercredi 8 avril à 20h**
**Gratuit /** [**Réservation**](https://www.billetweb.fr/les-7-jours-de-simon-labrosse3)
Comédiennes :
Marie GARIN, Circé GEORGES, Anna GRESCU, Flavie LABAISSE, Rachel POREE, Jade RIGOBERT, Perrine ROUSSEL, Lola SAN EMETERIO, Eulalie TAS, Julie THOMINE
BONUS :
Venez dès 19h pour profiter du vernissage de l’exposition EXPRESSIONS qui regroupe les œuvres des ateliers artistiques des étudiant·es.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-08T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-08T22:00:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68 G.julien
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