Les 7 jours de Simon Labrosse Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 8 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine

Une pièce jouée par les étudiante de l’Atelier Création théâtrale

### **Les 7 jours de Simon Labrosse**

_**D’après le texte de Carole Fréchette, par l’Atelier Création théâtrale**_

_**Mise en scène : Clothilde Caro.**_

Simon Labrosse a décidé de vous partager 7 jours de sa vie ! Accompagné de ses ami-e-s de lycée et de comédien-ne-s trié-e-s sur le volet, il compte bien vous émouvoir, vous divertir, vous faire réfléchir. Et quoi de mieux qu’une scène de théâtre pour vous partager ses plus belles idées ? Rendez-vous au Diapason pour un spectacle unique, à l’image d’un gars plein de bonne volonté qui compte bien s’en sortir.

**►Mercredi 8 avril à 20h**

**Gratuit /** [**Réservation**](https://www.billetweb.fr/les-7-jours-de-simon-labrosse3)

Comédiennes :

Marie GARIN, Circé GEORGES, Anna GRESCU, Flavie LABAISSE, Rachel POREE, Jade RIGOBERT, Perrine ROUSSEL, Lola SAN EMETERIO, Eulalie TAS, Julie THOMINE

BONUS :

Venez dès 19h pour profiter du vernissage de l’exposigion EXPRESSIONS qui regroupe les œuvres des ateliers artistiques des étudiant·es.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-08T22:00:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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