Les 7 Vallées Réparent à la COOPNUM 7V COOPérative NUMérique des 7 Vallées Hesdin-la-Forêt

Les 7 Vallées Réparent à la COOPNUM 7V COOPérative NUMérique des 7 Vallées Hesdin-la-Forêt samedi 18 octobre 2025.

Les 7 Vallées Réparent à la COOPNUM 7V Samedi 18 octobre, 14h30 COOPérative NUMérique des 7 Vallées Pas-de-Calais

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T16:30:00+01:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T16:30:00+01:00

Mon ordinateur est-il bon pour la casse à cause de Windows 10 ?

Atelier public, gratuit et sans réservation

️ Samedi 18 octobre 2025 — de 14h30 à 16h30

À la COOPNUM, 1 rue du 11 novembre 1918 – Hesdin-la-Forêt

Organisé par le Repair Café des 7 Vallées

Microsoft met fin au support gratuit de Windows 10 en octobre 2025.

Mais cela signifie-t-il que votre ordinateur est bon pour la casse ?

Venez le découvrir lors de cet atelier convivial et pédagogique du Repair Café des 7 Vallées :

diagnostic, conseils, entraide et solutions durables pour prolonger la vie de votre PC au lieu de le jeter.

Un moment ouvert à toutes et tous — que vous soyez curieux, bricoleur, débutant ou simplement attaché à votre ordinateur !

☕ Café, bonne humeur et solidarité numérique garantis.

️ Un événement inscrit dans les opérations :

Les Hauts-de-France réparent

Les Journées Mondiales de la Réparation

COOPérative NUMérique des 7 Vallées 1 rue du 11 Novembre 62140 HESDIN LA FORET Hesdin-la-Forêt 62140 Huby-Saint-Leu Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@coopnum.com »}]

Fin du support Windows 10 : faut-il jeter son PC ? Venez le vérifier samedi au Repair Café des 7 Vallées ! Diagnostic, conseils et alternatives durables. RepairCafe HautsDeFrance