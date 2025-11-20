Les 70 heures du Printemps

Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Début : Dimanche 2026-04-01

fin : 2026-05-06

2026-04-01

Après le succès et l’engouement de l’édition 2025, voici les inscriptions pour l’enduro du printemps 2026.

36 postes en équipe de 2 pêcheurs (4 cannes). Organisé par l’association Les Amis de Cabanac

1er avril 14h-18h30 Accueil, administratif-règlement, présentation des dotations (Accueil possible dès le 31/03) ; 19h tirage des postes ; 21h repas convivial

2 avril départ pour la prise des poste dès 7h et début de pêche à 11h

5 avril Fin de pêche à 9h ; Remise des Prix à 12h + repas de clôture

Vous avez jusqu’au 22 novembre 2025 (cachet de la poste faisant foi) pour retourner le bulletin de tirage au sort. La liste des équipes retenues sera publié autour du 5 décembre 2025 et les équipes concernées recevront le dossier complet par mail.

N’envoyer pas d’argent avec cette feuille.

Les 3 équipes sur le podium participeront a l’enduro de septembre 2026. .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie

English :

After the success and enthusiasm of the 2025 edition, registration is now open for the spring 2026 enduro.

German :

Nach dem Erfolg und der Begeisterung für die Ausgabe 2025 folgt nun die Anmeldung für das Enduro-Rennen im Frühjahr 2026.

Italiano :

Dopo il successo e la popolarità dell’evento del 2025, si accettano ora le iscrizioni per l’enduro della primavera 2026.

Espanol :

Tras el éxito y la popularidad del evento de 2025, ya se aceptan inscripciones para el enduro de primavera de 2026.

