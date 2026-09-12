vendredi 18 septembre 2026 · dans les 8 centres sociaux de Cholet Agglomeration · Cholet

Informations pratiques

Cholet

les 8 centres sociaux de Cholet Agglomération ouvrent leurs portes entre le 18 et le 20 septembre 2026

dans les 8 centres sociaux de Cholet Agglomeration Cholet, Lys-Haut- Layon, Nuaillé Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Ce temps fort, valorisant l’animation de la vie sociale comme patrimoine vivant, est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les activités proposées par les centres sociaux.

Durant ces 3 jours expositions, ateliers, démonstrations, initiations, vide-grenier…

.

dans les 8 centres sociaux de Cholet Agglomeration Cholet, Lys-Haut- Layon, Nuaillé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 50 03 02 21 direction@csichlorofil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This highlight, which celebrates community life as a living heritage, is an opportunity to discover or rediscover the activities offered by social centers.

Over the course of these three days: exhibitions, workshops, demonstrations, introductory sessions, a yard sale…

L’événement les 8 centres sociaux de Cholet Agglomération ouvrent leurs portes entre le 18 et le 20 septembre 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Choletais