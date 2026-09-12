les 8 centres sociaux de Cholet Agglomération ouvrent leurs portes entre le 18 et le 20 septembre 2026 dans les 8 centres sociaux de Cholet Agglomeration Cholet
vendredi 18 septembre 2026 · dans les 8 centres sociaux de Cholet Agglomeration · Cholet
Informations pratiques
Cholet
les 8 centres sociaux de Cholet Agglomération ouvrent leurs portes entre le 18 et le 20 septembre 2026
dans les 8 centres sociaux de Cholet Agglomeration Cholet, Lys-Haut- Layon, Nuaillé Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Ce temps fort, valorisant l’animation de la vie sociale comme patrimoine vivant, est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les activités proposées par les centres sociaux.
Durant ces 3 jours expositions, ateliers, démonstrations, initiations, vide-grenier…
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dans les 8 centres sociaux de Cholet Agglomeration Cholet, Lys-Haut- Layon, Nuaillé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 50 03 02 21 direction@csichlorofil.fr
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English :
This highlight, which celebrates community life as a living heritage, is an opportunity to discover or rediscover the activities offered by social centers.
Over the course of these three days: exhibitions, workshops, demonstrations, introductory sessions, a yard sale…
L’événement les 8 centres sociaux de Cholet Agglomération ouvrent leurs portes entre le 18 et le 20 septembre 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Choletais
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