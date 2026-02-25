Les 8 èmes Théâtrales Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Clermont Vendredi 13 mars, 20h30 tarif 10 €

Vendredi 13 mars 20h 30 L’Amicale Théâtrale de Renung présente « Un sympathique idiot » comédie de J.C. Martineau

Tarif 10 € gratuit pour les moins de 14 ans

réservations obligatoires 06 16 79 04 57 ou 06 07 37 52 61

Buvette et pâtisserie

06 16 79 04 57

Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Chemin des écoles 40180 CLERMONT Clermont 40180 Landes



