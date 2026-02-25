Les 8 èmes Théâtrales Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Clermont
Les 8 èmes Théâtrales Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Clermont Samedi 14 mars, 20h30 10 €
Samedi 14 mars 20h 30 La scène Arthézienne présente « Faites comme chez vous » comédie policière de B.C. Lugan
« Faites comme chez vous » comédie policière de B.C. Lugan
Tarif 10 € gratuit pour les moins de 14 ans
réservations obligatoires 06 16 79 04 57 ou 06 07 37 52 61
Buvette et pâtisserie
Début : 2026-03-14T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T22:30:00.000+01:00
culturarts.clermont@gmail.com
Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Chemin des écoles 40180 CLERMONT Clermont 40180 Landes