Les 8 èmes Théâtrales Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Clermont Samedi 14 mars, 20h30 10 €

Samedi 14 mars 20h 30 La scène Arthézienne présente « Faites comme chez vous » comédie policière de B.C. Lugan

Tarif 10 € gratuit pour les moins de 14 ans

réservations obligatoires 06 16 79 04 57 ou 06 07 37 52 61

Buvette et pâtisserie

Début : 2026-03-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T22:30:00.000+01:00

culturarts.clermont@gmail.com

Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Chemin des écoles 40180 CLERMONT Clermont 40180 Landes



