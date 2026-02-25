Les 8 èmes Théâtrales Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont Clermont Dimanche 15 mars, 15h00 10 €

Dimanche 15 mars à 15h La Cie la Troisième Rue de Biarritz présente « Parle-moi d’Amour »comédie de Paul Claudel

Tarif 10 € gratuit pour les moins de 14 ans

réser. obligatoires 06 16 79 04 57 ou 06 07 37 52 61

Buvette et pâtisserie

Début : 2026-03-15T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T17:00:00.000+01:00

culturarts.clermont@gmail.com

Salle Cocoynacq Chemin des écoles 40180 Clermont



