Les 80 ans de la Protection maternelle et infantile célébrés à l'Agora de la Santé Agora de Boucry – Siège de la Direction de la Santé publique Paris lundi 24 novembre 2025.
Exposition
photo – Des
gestes pour grandir
Du 24 novembre au 8 janvier
Photographies par l’artiste Guillaume Blot
Des gestes pour grandir – 80 ans de Protection Maternelle et Infantile, première exposition hors les murs de l’Agora de la Santé, nous propose un regard sensible sur les centres de PMI. Dans l’intimité des familles et parfois dans la douceur des premiers instants de vie, les photographies de Guillaume Blot nous racontent le soin au quotidien, incarné par des professionnelles engagées.
À
À voir sur les grilles du square Paul Robin, rue Boucry et rue des Fillettes (18e).
des Fillettes (18e).
Ciné-débat – Pour l’instant tout va bien
Jeudi 27 novembre à 18h00
Plongez dans le quotidien du centre de PMI Madeleine Brès à Bobigny
avec ce documentaire qui dévoile la qualité de l’écoute, des soins et des
conseils prodigués par les équipes, tout en explorant les défis auxquels elles
font face.
La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du film et les
professionnelles de la PMI.
Agora
de la Santé
Tout public / Gratuit / Entrée libre dans la limite des places disponibles
Accès PMR et poussettes
Accès PMR et poussettes
En savoir plus sur le documentaire
Ateliers parents-enfants avec la Maison des Petits du
CENTQUATRE
Dimanches 3 et 10 décembre, de
14h30 à 17h00
Les artistes et psychologues de la Maison des Petits vous invitent à explorer
formes, couleurs et transparences lors d’ateliers participatifs conçus pour les
tout-petits.
Un moment de créativité et de partage à vivre en famille.
De 16h30 à 17h00 : temps convivial et présentation de l’offre des PMI des 18e
et 19e arrondissements ainsi que des Maisons des 1000 premiers jours.
Agora
de la Santé
Pour les enfants de 0 à 6 ans
Table ronde – Santé culturelle et petite enfance
Lundi 4 décembre à 18h00
Et si la culture était un levier d’égalité dès la petite enfance ?
Cette table ronde propose d’en débattre avec :
- Emmanuelle
Escriva, cadre puéricultrice (PMI Paris)
- Flora
Saladin, chargée de mission création artistique (DAC Paris)
- Emma
Gitzinger, artiste plasticienne (Maison des Petits – CENTQUATRE)
Agora de la Santé
Tout public
Informations
pratiques
- Agora de la Santé – Direction
de la Santé Publique de la Ville de Paris : 4 rue Boucry, Paris 18e
- Du 24 novembre 2024 au 8 janvier 2025
Métro : Porte de la Chapelle (ligne 12)
- Accès PMR et poussettes
À l’occasion des 80 ans de la Protection maternelle et infantile (PMI), la Direction de la Santé publique de la Ville de Paris propose, du 24 novembre au 8 janvier, une programmation spéciale à l’Agora de la Santé, située au sein de son siège rue Boucry (18e). Une série d’événements gratuits et ouverts à toutes et tous, pour célébrer huit décennies d’accompagnement des familles et des jeunes enfants à travers tout le territoire.
Du lundi 24 novembre 2025 au jeudi 08 janvier 2026 :
gratuit Tout public.
Date(s) :
Agora de Boucry – Siège de la Direction de la Santé publique 4, rue Boucry 75018 Paris