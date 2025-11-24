Les 80 ans de la Protection maternelle et infantile célébrés à l’Agora de la Santé Agora de Boucry – Siège de la Direction de la Santé publique Paris

Exposition

photo – Des

gestes pour grandir

Du 24 novembre au 8 janvier

Photographies par l’artiste Guillaume Blot

Des gestes pour grandir – 80 ans de Protection Maternelle et Infantile, première exposition hors les murs de l’Agora de la Santé, nous propose un regard sensible sur les centres de PMI. Dans l’intimité des familles et parfois dans la douceur des premiers instants de vie, les photographies de Guillaume Blot nous racontent le soin au quotidien, incarné par des professionnelles engagées.

À

voir sur les grilles du square Paul Robin, rue Boucry et rue

des Fillettes (18e).

Exposition « Des gestes pour grandir » ; Crédits : Guillaume Blot

Ciné-débat – Pour l’instant tout va bien

Jeudi 27 novembre à 18h00

Plongez dans le quotidien du centre de PMI Madeleine Brès à Bobigny

avec ce documentaire qui dévoile la qualité de l’écoute, des soins et des

conseils prodigués par les équipes, tout en explorant les défis auxquels elles

font face.

La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du film et les

professionnelles de la PMI.

Agora

de la Santé

Tout public / Gratuit / Entrée libre dans la limite des places disponibles

Accès PMR et poussettes

En savoir plus sur le documentaire

Ateliers parents-enfants avec la Maison des Petits du

CENTQUATRE

Dimanches 3 et 10 décembre, de

14h30 à 17h00

Les artistes et psychologues de la Maison des Petits vous invitent à explorer

formes, couleurs et transparences lors d’ateliers participatifs conçus pour les

tout-petits.

Un moment de créativité et de partage à vivre en famille.

De 16h30 à 17h00 : temps convivial et présentation de l’offre des PMI des 18e

et 19e arrondissements ainsi que des Maisons des 1000 premiers jours.

Agora

de la Santé

Pour les enfants de 0 à 6 ans

Table ronde – Santé culturelle et petite enfance

Lundi 4 décembre à 18h00

Et si la culture était un levier d’égalité dès la petite enfance ?

Cette table ronde propose d’en débattre avec :

Emmanuelle

Escriva, cadre puéricultrice (PMI Paris)

Flora

Saladin, chargée de mission création artistique (DAC Paris)

Emma

Gitzinger, artiste plasticienne (Maison des Petits – CENTQUATRE)

Agora de la Santé

Tout public

Informations

pratiques

Agora de la Santé – Direction

de la Santé Publique de la Ville de Paris : 4 rue Boucry, Paris 18e

4 rue Boucry, Paris 18e Du 24 novembre 2024 au 8 janvier 2025



Métro : Porte de la Chapelle (ligne 12)

Porte de la Chapelle (ligne 12) Accès PMR et poussettes

À l’occasion des 80 ans de la Protection maternelle et infantile (PMI), la Direction de la Santé publique de la Ville de Paris propose, du 24 novembre au 8 janvier, une programmation spéciale à l’Agora de la Santé, située au sein de son siège rue Boucry (18e). Une série d’événements gratuits et ouverts à toutes et tous, pour célébrer huit décennies d’accompagnement des familles et des jeunes enfants à travers tout le territoire.

Du lundi 24 novembre 2025 au jeudi 08 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Agora de Boucry – Siège de la Direction de la Santé publique 4, rue Boucry 75018 Rez-de-ChausséeParis