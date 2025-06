Les 80 ans de la sécurité sociale Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes

Les 80 ans de la sécurité sociale Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes vendredi 1 août 2025 .

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-01 10:00 – 13:00

Gratuit : oui gratuit Etudiant, Adulte, Tout public, Personne en situation de handicap, Senior

Cet été, profitez de notre exposition temporaire sur les 80 ans de la sécurité sociale, un anniversaire peu abordé dans les médias que la MHT a souhaité valoriser. Vous pouvez y découvrir des affiches réalisées par des élèves du lycée Alcide d’Orbigny de Bouaye, qui présentent des personnes issues d’horizons divers (syndicalistes, salarié·e·s de la CPAM, médecins du travail, élu·e·s, etc.), mais ayant toutes un attachement particulier à la sécurité sociale. Sur chaque affiche, vous trouverez un QR code qui vous mènera vers des vidéos dans lesquelles ces témoins s’expriment sur l’importance de notre système de protection sociale. Ils évoquent, par exemple, les difficultés relatives aux conditions de travail qu’ils ont pu observer dans certains secteurs d’emploi.Outre ces travaux d’élèves, un ensemble de photographies, de documents et d’objets abordant les mobilisations pour la sauvegarde de la sécurité sociale et appartenant au Centre d’Histoire du Travail (CHT) sont présentés. Une table de ressources (des livres de la bibliothèque du CHT) est aussi proposée dans l’exposition, ainsi qu’un état des sources concernant la Sécurité sociale disponibles au CHT.Plusieurs panneaux explicatifs conçus par l’École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale reviennent aussi sur l’histoire de ce système social et sur les enjeux qui se posent, actuellement, autour de son évolution. En abordant la sécurité sociale par le biais de l’histoire, du témoignage ou bien encore de la photographie, l’exposition propose un contenu riche, qui peut sensibiliser un public très large sur cette thématique.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 02 40 08 20 22 https://www.maison-hommes-techniques.fr/exposition-les-80-ans-de-la-securite-sociale/