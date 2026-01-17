Les 80 ans du Secours Catholique Secours Catholique Erquy Erquy

Erquy

Les 80 ans du Secours Catholique

Secours Catholique Erquy 2 Sente du Paradis Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Erquy organise un après-midi fraternel, festif et culturel avec dictées (niveaux CM2, 3ème, adultes), jeux extérieurs en bois, goûter à partager. .

Secours Catholique Erquy 2 Sente du Paradis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 78 42 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les 80 ans du Secours Catholique Erquy a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor