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Les 80 ans du Secours Catholique Secours Catholique Erquy Erquy

Les 80 ans du Secours Catholique Secours Catholique Erquy Erquy dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Secours Catholique Erquy

Adresse : 2 Sente du Paradis

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Erquy

Les 80 ans du Secours Catholique

Secours Catholique Erquy 2 Sente du Paradis Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Erquy organise un après-midi fraternel, festif et culturel avec dictées (niveaux CM2, 3ème, adultes), jeux extérieurs en bois, goûter à partager.   .

Secours Catholique Erquy 2 Sente du Paradis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 78 42 39 

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English :

L’événement Les 80 ans du Secours Catholique Erquy a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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