Les 80 ans du Secours Catholique Secours Catholique Erquy Erquy
Les 80 ans du Secours Catholique Secours Catholique Erquy Erquy dimanche 7 juin 2026.
Erquy
Les 80 ans du Secours Catholique
Secours Catholique Erquy 2 Sente du Paradis Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Erquy organise un après-midi fraternel, festif et culturel avec dictées (niveaux CM2, 3ème, adultes), jeux extérieurs en bois, goûter à partager. .
Secours Catholique Erquy 2 Sente du Paradis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 78 42 39
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English :
L’événement Les 80 ans du Secours Catholique Erquy a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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