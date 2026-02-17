Les 9 ans de la Tech Noire Paris à La Machine, le samedi 28 février ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Neuf années de nuits habitées, de corps en mouvement, de basses telluriques et de regards qui se reconnaissent dans l’obscurité. Neuf ans d’aventure collective, portée par une communauté fidèle et passionnée.

Tech Noire, c’est une aventure née du besoin de créer un espace libre, intense et sincère, mélangeant les musiques alternatives et la scène drag. Un refuge nocturne où la musique devient langage et ou la performance vient rythmer le récit.

Le samedi 28 février à La Machine du Moulin Rouge, cette date n’est pas une soirée comme les autres. C’est une célébration. Un hommage à ce chemin parcouru, à cette énergie intacte, à cette communauté qui continue de vibrer, de résister et de danser. Neuf ans plus tard, Tech Noire n’a rien perdu de son essence. Elle est plus vivante que jamais. Rejoignez-nous pour marquer ce chapitre exceptionnel, pour honorer le passé, embrasser le présent, et faire résonner l’avenir. Ensemble, jusqu’au bout de la nuit.

Au programme : Synth, Wave, Post-Punk, EBM et Techno, et Drag Shows !

INFO PRATIQUE : L’événement aura lieu au Central de La Machine du Moulin Rouge.

Le samedi 28 février 2026

de 23h55 à 06h00

payant

Billet de 17 à 23€

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, Bd de Clichy 75018 90, Bd de ClichyParis

https://fb.me/e/5ol9GmxXq https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/tech-noire-9-year-anniversary/ https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/tech-noire-9-year-anniversary/



