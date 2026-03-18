les 90 ans des cyclotouristes châtelleraudais maison pour tous Châtellerault

les 90 ans des cyclotouristes châtelleraudais

maison pour tous 10 rue du nouveau brunswick Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnées cyclotouristes gratuites et ouvertes à tous pour fêter les 90 ans du club des cyclos châtelleraudais.

3 parcours de 60km, 90km et 120km

départ/arrivée salle polyvalente de la maison pour tous 10, rue du nouveau brunswick 86100 châtellerault

exposition de photos et articles retraçant les 90 ans du club .

maison pour tous 10 rue du nouveau brunswick Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine gobin.richard@free.fr

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English : les 90 ans des cyclotouristes châtelleraudais

L’événement les 90 ans des cyclotouristes châtelleraudais Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne