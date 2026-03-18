les 90 ans des cyclotouristes châtelleraudais maison pour tous Châtellerault
les 90 ans des cyclotouristes châtelleraudais maison pour tous Châtellerault dimanche 14 juin 2026.
les 90 ans des cyclotouristes châtelleraudais
maison pour tous 10 rue du nouveau brunswick Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Randonnées cyclotouristes gratuites et ouvertes à tous pour fêter les 90 ans du club des cyclos châtelleraudais.
3 parcours de 60km, 90km et 120km
départ/arrivée salle polyvalente de la maison pour tous 10, rue du nouveau brunswick 86100 châtellerault
exposition de photos et articles retraçant les 90 ans du club .
maison pour tous 10 rue du nouveau brunswick Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine gobin.richard@free.fr
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English : les 90 ans des cyclotouristes châtelleraudais
L’événement les 90 ans des cyclotouristes châtelleraudais Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne