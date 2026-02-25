Les A faire de Saint-Sernin Les Landes Parnac
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 18:30:00
À vos agendas… Les À Faire de Saint-Sernin reviennent !
Une journée pour dénicher de bonnes affaires et de belles réductions sur chaque cuvée du domaine en AOC Cahors et IGP Côtes du Lot !
Vous pourrez déguster chaque cuvée qui vous tenterait, il y en aura pour tous les goûts !
Bonne humeur & bonnes affaires garanties !
Les Landes Château Saint-Sernin Parnac 46140 Lot Occitanie +33 6 21 69 42 46 contact.saintsernin@gmail.com
