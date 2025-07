Les Abbatiades de Montebourg Festival de musique Montebourg

Les Abbatiades de Montebourg Festival de musique Montebourg samedi 19 juillet 2025.

Les Abbatiades de Montebourg Festival de musique

Abbaye de Montebourg Montebourg Manche

Début : 2025-07-19 11:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Du 18 juillet au 9 août 2025, Montebourg et le Cotentin accueillent leur 8e festival des Abbatiades.

Au programme de ce samedi 19 juillet Duo Nikolayev flûte et harpe par Liza Herazina-Nikolayev à la harpe et Denys Nikolayev à la flûte.

A l’Abbatiale à 11h.

Participation libre.

Abbaye de Montebourg Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53

English : Les Abbatiades de Montebourg Festival de musique

From July 18 to August 9, 2025, Montebourg and the Cotentin region host their 8th Abbatiades festival.

On the program this Saturday, July 19: Nikolayev flute and harp duo by Liza Herazina-Nikolayev on harp and Denys Nikolayev on flute.

At the Abbatiale at 11 am.

Free admission.

German :

Vom 18. Juli bis zum 9. August 2025 findet in Montebourg und der Region Cotentin das achte Festival der Abbatiades statt.

Auf dem Programm am Samstag, den 19. Juli: Duo Nikolayev Flöte und Harfe von Liza Herazina-Nikolayev an der Harfe und Denys Nikolayev an der Flöte.

In der Abteikirche um 11 Uhr.

Freie Teilnahme.

Italiano :

Dal 18 luglio al 9 agosto 2025, Montebourg e la regione del Cotentin accolgono l’8° festival Abbatiades.

In programma sabato 19 luglio: Duo Nikolayev flauto e arpa di Liza Herazina-Nikolayev all’arpa e Denys Nikolayev al flauto.

Nella chiesa abbaziale alle 11.00.

Ingresso libero.

Espanol :

Del 18 de julio al 9 de agosto de 2025, Montebourg y la región de Cotentin acogen su 8º festival Abbatiades.

En el programa del sábado 19 de julio: Dúo Nikolayev de flauta y arpa por Liza Herazina-Nikolayev al arpa y Denys Nikolayev a la flauta.

En la iglesia abacial, a las 11h.

Entrada gratuita.

