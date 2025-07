Les Abbatiades de Montebourg Soirées Chorales Montebourg

Les Abbatiades de Montebourg Soirées Chorales Montebourg jeudi 7 août 2025.

Les Abbatiades de Montebourg Soirées Chorales

Abbatiale Notre-Dame de l’Etoile Montebourg Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 20:00:00

fin : 2025-08-07 21:30:00

Date(s) :

2025-08-07

Du 18 juillet au 9 août 2025, Montebourg et le Cotentin accueillent leur 8e festival des Abbatiades.

Ouvertes à tous choristes, mélomanes ou curieux.

Des soirées ouvertes aux choristes de la région et aux vacanciers amateurs ou non, pour chanter, déchiffrer, improviser autour de l’orgue, tous niveaux, sans frais ni inscription, sous la direction d’Isabelle Hébrard, cheffe de choeur et professeur de chant choral aux Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Les différentes propositions vocales permettront à chacun de trouver sa place et les personnes participant à ces séances pourront chanter une oeuvre aux concerts des 8 et 9 août.

Les lundis et jeudis du 21 juillet au 7 août de 20h à 21h30.

A l’Abbatiale.

Tous niveaux, sans frais ni inscription.

Du 18 juillet au 9 août 2025, Montebourg et le Cotentin accueillent leur 8e festival des Abbatiades.

Ouvertes à tous choristes, mélomanes ou curieux.

Des soirées ouvertes aux choristes de la région et aux vacanciers amateurs ou non, pour chanter, déchiffrer, improviser autour de l’orgue, tous niveaux, sans frais ni inscription, sous la direction d’Isabelle Hébrard, cheffe de choeur et professeur de chant choral aux Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Les différentes propositions vocales permettront à chacun de trouver sa place et les personnes participant à ces séances pourront chanter une oeuvre aux concerts des 8 et 9 août.

Les lundis et jeudis du 21 juillet au 7 août de 20h à 21h30.

A l’Abbatiale.

Tous niveaux, sans frais ni inscription. .

Abbatiale Notre-Dame de l’Etoile Montebourg 50310 Manche Normandie +33 6 09 86 93 53

English : Les Abbatiades de Montebourg Soirées Chorales

From July 18 to August 9, 2025, Montebourg and the Cotentin region host their 8th Abbatiades festival.

Open to all: choristers, music lovers and the curious.

Evenings open to local choristers and holidaymakers, amateur or otherwise, to sing, decipher and improvise around the organ, at all levels, without charge or registration, under the direction of Isabelle Hébrard, choral conductor and professor of choral singing at the Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris.

The different vocal proposals will enable everyone to find their place, and those taking part in these sessions will be able to sing a work at the concerts on August 8 and 9.

Mondays and Thursdays from July 21 to August 7, 8:00 pm to 9:30 pm.

At the Abbatiale.

All levels, no charge or registration.

German :

Vom 18. Juli bis zum 9. August 2025 findet in Montebourg und der Region Cotentin das achte Festival der Abbatiaden statt.

Es steht allen offen: Chorsängern, Musikliebhabern oder Neugierigen.

An diesen Abenden können Chorsänger aus der Region und Urlauber, die Amateure sind oder nicht, rund um die Orgel singen, dechiffrieren und improvisieren, alle Niveaus, ohne Gebühren oder Anmeldung, unter der Leitung von Isabelle Hébrard, Chorleiterin und Lehrerin für Chorgesang an den Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Die verschiedenen Gesangsvorschläge werden es jedem ermöglichen, seinen Platz zu finden, und die Teilnehmer an diesen Sitzungen können bei den Konzerten am 8. und 9. August ein Werk singen.

Montags und donnerstags vom 21. Juli bis 7. August von 20:00 bis 21:30 Uhr.

In der Abteikirche.

Alle Niveaus, keine Gebühren oder Anmeldung.

Italiano :

Dal 18 luglio al 9 agosto 2025, Montebourg e la regione del Cotentin ospiteranno l’8° festival Abbatiades.

Aperto a tutti: coristi, amanti della musica e curiosi.

Queste serate sono aperte ai coristi della regione e ai turisti, dilettanti o meno, per cantare, leggere e improvvisare intorno all’organo, a tutti i livelli, senza costi né iscrizioni, sotto la direzione di Isabelle Hébrard, direttrice di coro e insegnante di canto corale presso gli Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Le diverse offerte vocali permetteranno a tutti di trovare il proprio posto e chi parteciperà a queste sessioni potrà cantare un’opera nei concerti dell’8 e 9 agosto.

Lunedì e giovedì dal 21 luglio al 7 agosto, dalle 20 alle 21.30.

Nella Chiesa dell’Abbazia.

Tutti i livelli, senza costi e senza obbligo di iscrizione.

Espanol :

Del 18 de julio al 9 de agosto de 2025, Montebourg y la región de Cotentin acogerán su 8º festival Abbatiades.

Abierto a todos: coralistas, melómanos y curiosos.

Estas veladas están abiertas a los coristas de la región y a los veraneantes, aficionados o no, para cantar, leer a primera vista e improvisar en torno al órgano, a todos los niveles, sin gastos ni inscripciones, bajo la dirección de Isabelle Hébrard, maestra de coro y profesora de canto coral en los Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Las diferentes ofertas vocales permitirán a cada uno encontrar su lugar, y los participantes en estas sesiones podrán cantar una obra en los conciertos de los días 8 y 9 de agosto.

Lunes y jueves del 21 de julio al 7 de agosto, de 20:00 a 21:30 h.

En la iglesia de la Abadía.

Todos los niveles, gratuito y sin inscripción.

L’événement Les Abbatiades de Montebourg Soirées Chorales Montebourg a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin