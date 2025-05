Les abeilles conférence et exposition – Kanfen, 7 juin 2025 14:30, Kanfen.

La pollinisation est un phénomène incontournable pour la reproductions et fructification d’un grand nombre de plantes. Les stars en sont, incontestablement, les abeilles. Pourtant, depuis plusieurs années, le taux de mortalité des abeilles domestiques en France oscille entre vingt et trente pourcent, soit deux fois plus que la mortalité naturelle. Les causes de cette surmortalité sont multiples l’usage des phytosanitaires, le réchauffement climatique ou encore les espèces invasives comme le frelon asiatique. Ces fléaux touchent aussi bien l’abeille domestique que les abeilles sauvages. Il est donc très important de protéger ces insectes pollinisateurs car on estime que soixante-quinze pourcent de la production mondiale de nourriture dépend d’eux.

Conférence le samedi, exposition le dimanche.Tout public

Pollination is essential to the reproduction and fruiting of many plants. The stars are, without doubt, bees. However, for several years now, the mortality rate of honeybees in France has been fluctuating between twenty and thirty percent, i.e. twice as high as natural mortality. The causes of this excess mortality are manifold: the use of phytosanitary products, global warming and invasive species such as the Asian hornet. These scourges affect both domestic and wild bees. It is therefore vital to protect these pollinating insects, as it is estimated that seventy-five percent of the world’s food production depends on them.

Conference on Saturday, exhibition on Sunday.

Die Bestäubung ist ein unumgängliches Phänomen für die Fortpflanzung und Fruchtbildung einer Vielzahl von Pflanzen. Die Stars unter ihnen sind zweifellos die Bienen. Seit einigen Jahren schwankt die Sterblichkeitsrate der Honigbienen in Frankreich jedoch zwischen 20 und 30 Prozent und ist damit doppelt so hoch wie die natürliche Sterblichkeit. Die Ursachen für diese Übersterblichkeit sind vielfältig: der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Klimaerwärmung oder auch invasive Arten wie die Asiatische Hornisse. Diese Plagen betreffen sowohl die Honigbiene als auch die Wildbiene. Es ist daher sehr wichtig, diese bestäubenden Insekten zu schützen, da schätzungsweise fünfundsiebzig Prozent der weltweiten Nahrungsmittelproduktion von ihnen abhängen.

Vortrag am Samstag, Ausstellung am Sonntag.

L’impollinazione è essenziale per la riproduzione e la fruttificazione di un gran numero di piante. Le protagoniste sono senza dubbio le api. Da diversi anni, però, il tasso di mortalità delle api domestiche in Francia oscilla tra il venti e il trenta per cento, ovvero il doppio del tasso di mortalità naturale. Le ragioni di questo eccesso di mortalità sono molteplici: l’uso di prodotti fitosanitari, il riscaldamento globale e le specie invasive come il calabrone asiatico. Questi flagelli colpiscono sia le api domestiche che quelle selvatiche. È quindi fondamentale proteggere questi insetti impollinatori, poiché si stima che il 75 per cento della produzione alimentare mondiale dipenda da loro.

Sabato conferenza, domenica mostra.

La polinización es esencial para la reproducción y fructificación de un gran número de plantas. Las estrellas del juego son, sin duda, las abejas. Sin embargo, desde hace varios años, la tasa de mortalidad de las abejas domésticas en Francia oscila entre el veinte y el treinta por ciento, es decir, el doble de la tasa de mortalidad natural. Las razones de este exceso de mortalidad son múltiples: el uso de productos fitosanitarios, el calentamiento climático y las especies invasoras como el avispón asiático. Estas plagas afectan tanto a las abejas domésticas como a las silvestres. Por ello es vital proteger a estos insectos polinizadores, ya que se calcula que el setenta y cinco por ciento de la producción mundial de alimentos depende de ellas.

Conferencia el sábado, exposición el domingo.

