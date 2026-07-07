Informations pratiques

Auriac-du-Périgord

Les Abeilles du Périgord

Auriac-du-Périgord Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Au coeur du Périgord Noir dans un écrin de verdure, un apiculteur vous invite à partager sa passion, à pénétrer le secret de la vie des abeilles. Extraction du miel, visite de la miellerie, vidéo en anglais. Une visite pédagogique à ne pas manquer.

Au coeur du Périgord Noir dans un écrin de verdure, un apiculteur vous invite à partager sa passion, à pénétrer le secret de la vie des abeilles. Extraction du miel, visite de la miellerie, vidéo en anglais. Une visite pédagogique à ne pas manquer. .

Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 00 91

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English : Les Abeilles du Périgord

In the heart of the Périgord Noir, nestled in a lush green setting, a beekeeper invites you to share his passion and discover the secrets of the bees’ lives. Honey extraction, a tour of the honey house, and a video in English. An educational tour you won’t want to miss.

L’événement Les Abeilles du Périgord Auriac-du-Périgord a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir