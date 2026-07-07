Les Abeilles du Périgord Auriac-du-Périgord
mardi 7 juillet 2026 · Auriac-du-Périgord
Informations pratiques
Auriac-du-Périgord
Les Abeilles du Périgord
Auriac-du-Périgord Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Au coeur du Périgord Noir dans un écrin de verdure, un apiculteur vous invite à partager sa passion, à pénétrer le secret de la vie des abeilles. Extraction du miel, visite de la miellerie, vidéo en anglais. Une visite pédagogique à ne pas manquer.
Au coeur du Périgord Noir dans un écrin de verdure, un apiculteur vous invite à partager sa passion, à pénétrer le secret de la vie des abeilles. Extraction du miel, visite de la miellerie, vidéo en anglais. Une visite pédagogique à ne pas manquer. .
Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 00 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Abeilles du Périgord
In the heart of the Périgord Noir, nestled in a lush green setting, a beekeeper invites you to share his passion and discover the secrets of the bees’ lives. Honey extraction, a tour of the honey house, and a video in English. An educational tour you won’t want to miss.
L’événement Les Abeilles du Périgord Auriac-du-Périgord a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir