Les abeilles et le miel La Mulotière Tourouvre au Perche

Les abeilles et le miel

La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-15 17:00:00

2025-10-15

Venez découvrir le monde des abeilles et le métier d’apiculteur. Participation libre.

Réservation en ligne: https://booking.myrezapp.com/fr/ .

La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 26 31 90 lafermedapolline@gmail.com

