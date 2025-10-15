Les abeilles et le miel La Mulotière Tourouvre au Perche
Les abeilles et le miel
La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche Orne
Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-10-15 17:00:00
2025-10-15
Venez découvrir le monde des abeilles et le métier d’apiculteur. Participation libre.
Réservation en ligne: https://booking.myrezapp.com/fr/ .
La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 26 31 90 lafermedapolline@gmail.com
