Les abeilles, l'environnement et les produits de la ruche – Courcoury, 4 juin 2025 09:30

Charente-Maritime

8 rue des Ytropes Courcoury Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – EUR

+ de 12 ans

Date : 2025-06-04

Début : 09:30:00

fin : 11:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Dans le cadre de la semaine de la Saintonge durable, nous organisons une visite spéciale les abeilles, leurs rôles dans l’environnement et les bienfaits des produits de la ruche. Nous ouvrirons également une ruche ensemble !

8 rue des Ytropes

Courcoury 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 78 60 89 lesapiersdalienor@mailo.com

English :

As part of Sustainable Saintonge Week, we’re organizing a special visit: bees, their role in the environment and the benefits of beehive products. We’ll also be opening a beehive together!

German :

Im Rahmen der Woche der nachhaltigen Saintonge organisieren wir eine Sonderführung: Bienen, ihre Rolle in der Umwelt und die Vorteile von Bienenstockprodukten. Außerdem werden wir gemeinsam einen Bienenstock eröffnen!

Italiano :

Nell’ambito della Settimana della Saintonge sostenibile, organizziamo una visita speciale: le api, il loro ruolo nell’ambiente e i benefici dei prodotti dell’alveare. Apriremo anche un alveare insieme!

Espanol :

Con motivo de la Semana Saintonge Sostenible, organizamos una visita especial: las abejas, su papel en el medio ambiente y los beneficios de los productos de la colmena. Además, ¡inauguraremos juntos una colmena!

