Les abeilles sauvages Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

Les abeilles sauvages

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-12-04 18:30:00

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Rencontre avec Fabrice Capizzano, apiculteur et auteur du roman Une salamandre à l’oreille, aux éditions du Diable Vauvert.

English :

Interview with Fabrice Capizzano, beekeeper and author of the novel Une salamandre à l?oreille, published by Diable Vauvert.

German :

Treffen mit Fabrice Capizzano, Bienenzüchter und Autor des Romans Une salamandre à l’oreille, erschienen im Verlag du Diable Vauvert.

Italiano :

Incontro con Fabrice Capizzano, apicoltore e autore del romanzo Une salamandre à l’oreille, pubblicato da Diable Vauvert.

Espanol :

Conozca a Fabrice Capizzano, apicultor y autor de la novela Une salamandre à l’oreille, publicada por Diable Vauvert.

