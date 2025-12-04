Les abeilles sauvages Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon
Début : 2025-12-04 18:30:00
2025-12-04
Rencontre avec Fabrice Capizzano, apiculteur et auteur du roman Une salamandre à l’oreille, aux éditions du Diable Vauvert.
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Interview with Fabrice Capizzano, beekeeper and author of the novel Une salamandre à l?oreille, published by Diable Vauvert.
German :
Treffen mit Fabrice Capizzano, Bienenzüchter und Autor des Romans Une salamandre à l’oreille, erschienen im Verlag du Diable Vauvert.
Italiano :
Incontro con Fabrice Capizzano, apicoltore e autore del romanzo Une salamandre à l’oreille, pubblicato da Diable Vauvert.
Espanol :
Conozca a Fabrice Capizzano, apicultor y autor de la novela Une salamandre à l’oreille, publicada por Diable Vauvert.
