Les abîmé·e·s de la République • Retour sur les révoltes sociales de 2005 Théâtre de la Concorde (Studio Pierre Cardin) Paris mardi 4 novembre 2025.

La Bpi et la revue Esprit poursuivent leur cycle de débats Le monde sur un fil qui mettent en perspective les grands événements de l’actualité.

Comprendre l’histoire récente des banlieues est essentiel pour penser une société plus juste et inclusive. Comment revisiter et interroger les révoltes sociales de 2005 pour mieux comprendre les enjeux contemporains des banlieues populaires ? Vingt ans après les révoltes sociales de l’automne 2005, à l’occasion de la sortie du numéro de novembre de la revue Esprit et de l’événement « Les abîmé.e.s de la République » porté par Hacène Belmessous, chercheur indépendant, la Bpi contribue à questionner l’histoire politique récente des banlieues populaires.

La rencontre sera précédée d’une courte présentation du numéro de la revue Esprit par Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction, et de la lecture d’un extrait de Delta Charlie Delta (éditions Espaces 34), la pièce de l’écrivain, sociologue et metteur en scène Michel Simonnot, par les comédiennes et comédiens Clotilde Ramondou, Catherine Salvini, Xavier Kuentz, Alexandre Prince et Justine Simonot, puis suivie d’un échange avec le public.

Avec

Hacène Belmessous , chercheur

, chercheur Didier Daeninckx , écrivain

, écrivain Gérard Vindt, historien

Cette rencontre s’insère dans le cadre du projet « Les abîmé.e.s de la République », qui se déroulera du 29 octobre au 7 novembre, à Aubervilliers et Paris.

Le mardi 04 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde (Studio Pierre Cardin) 1, avenue Gabriel 75008 Paris

