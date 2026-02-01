LES ABIMÉS Langogne

LES ABIMÉS

Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 20:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Théâtre de récit tout public, dès 8 ans

Un spectacle fort qui nous soumet avec justesse la question suivante comment se construire lorsqu’on hérite d’une histoire familiale

complexe ?

Les Abîmés retrace le destin de deux frères, P’tit Lu et Ludo, en proie à la violence de leur père.

À hauteur d’enfant, Le spectacle aborde la peur, l’amour toxique et l’impuissance de la mère, tout en rendant accessible la complexité des liens familiaux. Il met en lumière les liens puissants de la fratrie, mais aussi la bienveillance des deux jeunes femmes qui leur ont tendu la main, afin de leur donner confiance pour se réparer. Cette fiction parle de l’enchevêtrement des sentiments, de l’ambivalence affective, de la fratrie et de la construction de soi lorsqu’on hérite d’une histoire familiale complexe.

Un spectacle nécessaire pour briser le tabou des violences familiales.

Partenariat Les Fadarelles, la Ville de Langogne et les Scènes Croisées de Lozère dans le cadre de la saison culturelle de Scènes Croisées de Lozère et de Festiv’Allier, la saison ! .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35 festivallier48@gmail.com

English :

Storytelling theater for all ages 8 and up

A powerful show that aptly raises the question: how do you build yourself up when you inherit a complex family history?

family history?

Les Abîmés follows the destiny of two brothers, P?tit Lu and Ludo, who are prey to their father’s violence.

A necessary show to break the taboo of family violence.

