LES ABIMÉS Montpellier

LES ABIMÉS Montpellier dimanche 22 février 2026.

LES ABIMÉS

155 rue de Bologne Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Les Abîmés, ce sont deux frères en proie à la violence du père. Après plusieurs mois en foyer, Ludo et P’tit Lu sont de retour dans la maison familiale. Mais la situation se répète sans que la mère ne puisse l’empêcher.

Les Abîmés, ce sont deux frères en proie à la violence du père. Après plusieurs mois en foyer, Ludo et P’tit Lu sont de retour dans la maison familiale. Mais la situation se répète sans que la mère ne puisse l’empêcher.

Tandis que P’tit Lu est repris par les services sociaux, Ludo fugue.

Les deux frères devenus grands évoquent leur enfance à travers des souvenirs parfois flous. La lumière, nous dit Catherine Verlaguet, autrice de ce superbe texte, peut s’infiltrer dans les failles. L’humanité de ses mots, la justesse qu’elle y insuffle sont portées à la scène par Bénédicte Guichardon dans une approche privilégiant proximité et légèreté. Cette fiction sensible parle aux enfants à partir de huit ans et aux adultes de l’enchevêtrement des sentiments, de l’ambivalence affective, de la fratrie et de la construction de soi.

Une histoire sensible pour aborder violences familiales et guérison. Un sujet délicat, peu présent sur les scènes de théâtre, traité avec humanité et espoir.

Originaire de Villejuif (94) et fondée en 2002, la compagnie Le bel après-minuit est une compagnie de théâtre jeune public, dirigée par Bénédicte Guichardon.

Durée du spectacle 1h10

Dès 8 ans .

155 rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 34 46 68 38

English :

Les Abîmés are two brothers who have fallen prey to their father’s violence. After several months in foster care, Ludo and P?tit Lu are back in the family home. But the situation is repeating itself, and their mother is powerless to stop it.

German :

Les Abîmés (Die Beschädigten) sind zwei Brüder, die der Gewalt ihres Vaters ausgesetzt sind. Nach mehreren Monaten im Heim sind Ludo und P?tit Lu wieder im Haus der Familie. Doch die Situation wiederholt sich, ohne dass die Mutter dies verhindern kann.

Italiano :

Les Abîmés sono due fratelli vittime della violenza del padre. Dopo diversi mesi di affidamento, Ludo e P?tit Lu sono tornati nella casa di famiglia. Ma la situazione si ripete e la madre è impotente a fermarla.

Espanol :

Les Abîmés son dos hermanos víctimas de la violencia de su padre. Tras varios meses en un centro de acogida, Ludo y P?tit Lu vuelven al hogar familiar. Pero la situación se repite y su madre no puede impedirlo.

L’événement LES ABIMÉS Montpellier a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT MONTPELLIER