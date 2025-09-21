Les abords de l’immeuble Loubet Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Les abords de l’immeuble Loubet Dimanche 21 septembre, 10h00 Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité. Inscription en ligne obligatoire

Visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire et les archives municipales et métropolitaines / Avec Philippe Drevet, architecte en charge de la réhabilitation de l’immeuble Loubet.

À l’horizon 2027, un nouvel équipement culturel ouvrira ses portes avenue Emile Loubet. Alors que le bâtiment est en cours de réhabilitation, le public est invité à arpenter les rues environnantes, en évoquant la naissance du faubourg jusqu’à l’histoire récente de ce quartier en pleine mutation.

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27

Journées européennes du patrimoine 2025

© Tectoniques architectes