Les accidents du travail, un fait social ! Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 18:00 – 19:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

Plus de 650 000 accidents du travail sont déclarés chaque année en France. En 2019, la moyenne était de 14 morts par semaine. Derrière ces chiffres qui n’ont rien d’anecdotiques, le débat public reste muet sur cette question qui interroge la perception même que l’on se fait du travail et des rapports sociaux. La MHT vous propose de rencontrer Veronique Daubas-Letourneux, sociologue, enseignante-chercheuse. Elle est l’autrice de l’ouvrage « Accidents du travail. Des morts et des blessés invisibles » et reviendra sur cette question des accidents du travail lors de cette rencontre dans les locaux de la MHT.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

